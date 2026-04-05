Бурляев назвал «предателем Отечества» режиссера Таланкина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фильм «Господин Никто против Путина», получивший «Оскар» как лучший документальный фильм, является «подделкой и халтурой», а его режиссер Павел Таланкин — предателем Отечества. Такую оценку в беседе с ТАСС дал депутат Госдумы народный артист РФ Николай Бурляев, признавшись, что саму ленту не смотрел.
«Я не видел этого фильма, но я доверяю мнению Никиты Михалкова. Он в программе “Бесогон” дал этому определение. У меня даже нет желания об этом говорить, потому что я воспитан в иной парадигме, на ином киноискусстве — на подлинном, а не на этих подделках, на халтуре, которая отмечается продавшим душу дьяволу Западным миром. Это их путь, пусть они там развлекаются и пусть даже сейчас увешали премиями этого человека молодого, предателя своего Отечества», — сказал собеседник агентства.
По словам Бурляева, подобные западные премии не имеют подлинной ценности и быстро забываются.
«Библия об этом просто говорит: “Пусть хоть до небес возрастет их величие, но как пыль рассыпется и не останется от них следа”. Это как пыль — все пройдет. Так что нам просто нужно дальше двигаться. Приведу еще один пример. Когда одного учителя спросили, что делать, если в этом мире такая мощная линия зла, как с ней бороться, тот ответил, что нужно просто над ней проводить более мощную линию добра, куда дьявол не дотянется. Вот чем занимается “Золотой витязь”. Мы проводим свою русскую линию добра», — заключил он.
Ранее фильм раскритиковал Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. По его мнению, режиссер картины Таланкин мог руководствоваться при съемках американским пособием 1944 года «Мануал простого полевого саботажа» для искажения политической риторики. Народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС поделился мнением, что России не стоит придавать значения тому, что Запад «прощает» конъюнктурные фильмы.