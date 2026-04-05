Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета в новом «Аватаре»

Релиз «Аватара 4» запланирован на 21 декабря 2029 года
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон совместно со студией Disney сосредоточили все ресурсы на финальных этапах создания четвертой и пятой частей саги. Релиз «Аватара 4» запланирован на 21 декабря 2029 года, а пятая глава должна выйти на экраны в 2031 году. На текущий момент оба фильма находятся в фазе активной подготовки к полноценному съемочному процессу.

Четвертая часть франшизы обещает удивить зрителей резким поворотом сюжета: повествование перенесется на несколько лет вперед через временной скачок. Дети Джейка Салли и Нейтири, за взрослением которых зрители наблюдали в предыдущих частях, предстанут уже взрослыми.

«Когда мы встретимся с ними в следующий раз, они уже будут молодыми людьми, а не детьми», — сказал Джеймс Кэмерон.

Пятая часть обещает стать самой необычной с точки зрения локаций. Продюсеры подтвердили, что значительная часть действия развернется непосредственно на Земле, а не на Пандоре.