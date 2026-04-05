Джеймс Кэмерон раскрыл детали сюжета в новом «Аватаре»

Джеймс Кэмерон совместно со студией Disney сосредоточили все ресурсы на финальных этапах создания четвертой и пятой частей саги. Релиз «Аватара 4» запланирован на 21 декабря 2029 года, а пятая глава должна выйти на экраны в 2031 году. На текущий момент оба фильма находятся в фазе активной подготовки к полноценному съемочному процессу.
Четвертая часть франшизы обещает удивить зрителей резким поворотом сюжета: повествование перенесется на несколько лет вперед через временной скачок. Дети Джейка Салли и Нейтири, за взрослением которых зрители наблюдали в предыдущих частях, предстанут уже взрослыми.
«Когда мы встретимся с ними в следующий раз, они уже будут молодыми людьми, а не детьми», — сказал Джеймс Кэмерон.
Пятая часть обещает стать самой необычной с точки зрения локаций. Продюсеры подтвердили, что значительная часть действия развернется непосредственно на Земле, а не на Пандоре.