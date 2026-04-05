Джон Траволта покажет свою первую режиссерскую работу

Джон Траволта готовится предстать перед публикой в новом амплуа. Как сообщает издание Variety, на грядущем Каннском кинофестивале состоится премьера его режиссерского дебюта — картины под названием «Прикоснуться к звездам».
В основу сценария легла одноименная детская книга, которую Траволта написал еще в 1997 году. Сюжет фильма рассказывает историю маленького мальчика по имени Джефф, который вместе с мамой отправляется в большое путешествие в Голливуд.
Этот проект стал для Джона Траволты личной историей, в которую он вложил много сил. Известно, что актер уже несколько десятилетий серьезно увлекается авиацией и обладает лицензией пилота. Свою страсть к полетам он перенес в кино, превратив сюжет детской книги в серьезное размышление о верности своей мечте и достижении амбициозных целей.