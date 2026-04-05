Джон Траволта покажет свою первую режиссерскую работу

Этот проект стал для Джона Траволты личной историей, в которую он вложил много сил. Известно, что актер уже несколько десятилетий серьезно увлекается авиацией и обладает лицензией пилота. Свою страсть к полетам он перенес в кино, превратив сюжет детской книги в серьезное размышление о верности своей мечте и достижении амбициозных целей.