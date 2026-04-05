Марина Федункив раскрыла секрет позднего материнства

Марина Федункив рассказала, что чрезмерный контроль мешает личной жизни
Марина Федункив
Марина ФедункивИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Марина Федункив, впервые ставшая мамой в 53 года, поделилась личным опытом и жизненным принципом, который, по её словам, помог ей обрести счастье. В ноябре 2024 года у звезды «Comedy Woman» родился сын Теодор — первенец как для самой актрисы, так и для её супруга, итальянского бизнесмена Стефано Маджи.

Малыша Федункив назвала в честь своего деда, подчеркнув особую связь с семьёй и традициями.

В новом выпуске шоу «Теория» актриса дала совет женщинам, которые переживают из-за личной жизни. По её словам, чрезмерный контроль и зацикленность только мешают.

«Если я буду это всё ходить, вертеть, крутить в голове, ничего не получится. Как только я проблему отпускаю, всё приходит само. Как мой ребёнок в 53 года», — сказала Марина.

Федункив также напомнила, что прошла через процедуру ЭКО, но в итоге сама выносила и родила сына. При этом супруги рассматривали вариант с суррогатной матерью, однако актриса отказалась — призналась, что не смогла бы спокойно доверить такой важный процесс другому человеку.

Артистка не исключает, что в будущем в их семье может появиться ещё один ребёнок — на этот раз с помощью суррогатного материнства.

Ранее Марина Федункив призналась, что год не общалась с Гариком Харламовым из-за неудачной шутки по поводу её внешности.