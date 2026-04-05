Марина Федункив раскрыла секрет позднего материнства

Актриса Марина Федункив, впервые ставшая мамой в 53 года, поделилась личным опытом и жизненным принципом, который, по её словам, помог ей обрести счастье. В ноябре 2024 года у звезды «Comedy Woman» родился сын Теодор — первенец как для самой актрисы, так и для её супруга, итальянского бизнесмена Стефано Маджи.