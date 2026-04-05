Дакоту Джонсон засняли за поцелуями с известным рэпером после слухов о романе

Голливудская актриса Дакота Джонсон подтвердила слухи о романе с рэпером и актером Такером Пиллсбери. Фото опубликованы на сайте Page Six.
3 апреля папарацци заметили Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери во время встречи в Лос-Анджелесе. Актриса и исполнитель были запечатлены во время поцелуев на парковке. Артистка была одета в черную куртку поверх оливковой блузки, а ее возлюбленный — в синюю футболку и черные брюки.
Впервые сплетни об отношениях актрисы и рэпера возникли в декабре. Тогда папарацци засняли Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.
4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и певец Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.
В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Но позже пара воссоединилась.