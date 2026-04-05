Звезда «Сумерек» назвал любимую часть саги

Актер Роберт Паттинсон, звезда серии фильмов «Сумерки», во время квиза GQ назвал любимую часть саги.
«На самом деле, мне всегда очень нравился второй (фильм)», — ответил Паттинсон на соответствующий вопрос.
Вторая часть саги под названием «Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году. В нем Эдвард Каллен, которого сыграл Паттинсон, расстался со своей возлюбленной Беллой Свон, чтобы не подвергать ее опасности из-за своей природы.
Ранее сообщалось, что американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», станет отцом.