Звезда «Сумерек» назвал любимую часть саги

Паттинсон заявил, что любит вторую часть «Сумерек»
Роберт Паттинсон
Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Паттинсон, звезда серии фильмов «Сумерки», во время квиза GQ назвал любимую часть саги.

«На самом деле, мне всегда очень нравился второй (фильм)», — ответил Паттинсон на соответствующий вопрос.

Вторая часть саги под названием «Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году. В нем Эдвард Каллен, которого сыграл Паттинсон, расстался со своей возлюбленной Беллой Свон, чтобы не подвергать ее опасности из-за своей природы.

Ранее сообщалось, что американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», станет отцом.