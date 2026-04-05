В Австралии показывают фильмы «Асса» и «Пираты XX века» в память о Говорухине

СИДНЕЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Показы фильмов «Асса» и «Пираты XX века», приуроченные к 90-летию со дня рождения народного артиста России, режиссера и государственного деятеля Станислава Говорухина (1936−2018), начались в крупнейших городах Австралии.
Цикл показов открылся в городском общественном центре района Lane Cove на северо-западе Сиднея с демонстрации фильма «Асса», снятого Говорухиным в 1987 году.
«Станислав Говорухин был не только удивительно талантливым человеком, по праву снискавшим любовь и признание миллионов граждан, но и выдающимся общественным деятелем и политиком. Он был истинным патриотом нашей Родины, бескорыстно преданным интересам России, а его фильмы остаются крайне актуальными, затрагивают вечные темы морали, справедливости и человеческих взаимоотношений, поднимают социальные вопросы, не теряющие остроты», — сообщил ТАСС советник посольства Руслан Арутюнов.
На показ, организованный посольством РФ в Австралии и Российско-австралийским содружеством (RAF), пришли соотечественники и австралийцы, любящие русскую культуру и историю. «Этот фильм [»АССА«] — особый. Для многих россиян он является воспоминанием об эпохе, наполненной духом перемен, музыкой и свободой, и сегодняшний показ — это для нас прекрасная возможность, пусть и вдалеке от родины, вновь пережить атмосферу 1980-х, а для австралийцев — шанс познакомиться впервые с очень важной страницей нашей истории», — сказала председатель RAF Анастасия Руденко.
«Мы не в первый раз организуем просмотры российских и советских фильмов в Австралии, и они неизменно пользуются интересом как у наших соотечественников, так и у австралийцев. Сегодня мы начинаем цикл показов фильмов Говорухина. В Сиднее и Канберре зрители смогут увидеть фильм “Асса”, а позднее мы организуем показ художественного фильма “Пираты XX века”. В Канберре его можно будет посмотреть 10 апреля, в Сиднее и Мельбурне — в конце апреля, а в Аделаиде — 15 мая», — рассказали в посольстве РФ в Австралии.