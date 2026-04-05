Дочь Пересильд заявила, что три года занимается с психологом: «Проблемы все равно есть»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд в программе «2 Верник 2» заявила, что уже несколько лет занимается с психологом. Ее слова приводит издание «СтарХит».
16-летняя Анна Пересильд рассказала, что хотя у нее с родителями хорошие отношения, она обратилась за помощью к квалифицированному специалисту. Актриса призналась, что ей нравится ходить на консультации с психологом.
«Я занималась с психологом до “Слова пацана”. На самом деле проблемы все равно есть. Тебе говорят какую-то правду про тебя, и какую-то не очень приятную. Мне очень четко указывают, в чем я не права, что я сделала не так. До сих пор нахожусь в терапии. Я уже три года занимаюсь с психологом, или даже четыре», — заявила звезда.
Пересильд также рассказала, что смогла избежать звездной болезни после сериала «Слово пацана» благодаря родителям, которые держали ее «в ежовых рукавицах».
При этом знаменитость призналась, что ей тяжело заводить друзей и поддерживать общение с одноклассниками. Анна Пересильд предположила, что может отталкивать людей из-за своих личностных качеств.
«Если я вступаю в какую-то компанию, то всегда становлюсь в ней лидером. Невольно. Я не командую. Кого-то это раздражает, и мне об этом говорили. Мне хочется, чтобы все получилось и все было идеально», — сказала актриса.
Анна Пересильд получила известность после съемок в сериале «Слово пацана», в котором исполнила роль 14-летней Айгуль. Героиня актрисы была возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата.
В ноябре Анна Пересильд лидировала в рейтинге лучших актрис 2025 года по версии россиян. Помимо нее, в топ вошли Мария Аронова и Светлана Ходченкова. По данным ВЦИОМ, Сергей Безруков также возглавил рейтинг лучших актеров.