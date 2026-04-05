Юлия Снигирь показала редкие фото сына во время отдыха в Санкт-Петербурге

Актриса Юлия Снигирь опубликовала редкое фото с сыном Федором во время отдыха в Санкт-Петербурге. Снимками она поделилась в соцсети.
Семья посетила представление в театре и сходила на выставку. Актриса вместе с мужем Евгением Цыгановым устроили 10-летнему сына обзорную экскурсию по Северной столице и сделали несколько общий кадров.
Юлия Снигирь в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.
Недавно Юлия Снигирь пожаловалась на потоп в квартире из-за неубранного снега. Актриса показала в Instagram, как надулся потолок в гостиной, и как с него капает вода в ведра. Знаменитость живет в старом фонде в центре Москвы.