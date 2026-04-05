Жена Сарика Андреасяна о третьей беременности: «Транслируя многодетность»

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, высказалась о своей третьей беременности. Об этом она рассказала в Peopletalk.
«Давления от общества не чувствую, наоборот, поднимаю демографию, транслируя многодетность, и получаю много теплых слов от подписчиков. А близкие в шоке от того, что я решилась на третьего, тем более я актриса. Мои родители просто выпали в осадок — они не предполагали, что это будет так скоро. Я бабахнула новостью, и у них отвалилась челюсть», — заявила Моряк.
Актриса в ноябре 2022 года вышла замуж за Андреасяна. Знаменитость рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет. В прошлом мае у влюбленных появилась дочь Шарлиз.
Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей. Режиссер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым, и они сохранили общение только ради общих сыновей: Марка и Мартина.