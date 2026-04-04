Лиза Моряк рассказала, как Ляйсан Утяшева догадалась о ее беременности

Актриса Елизавета Моряк, находящаяся на третьем месяце беременности, рассказала о реакции близких и своих необычных пищевых пристрастиях. По ее словам, родители «выпали в осадок», узнав, что это случилось так скоро, сообщает Peopleltalk.
Эта беременность, признается Лиза, отличается странными гастрономическими предпочтениями. Она ест сырые шампиньоны, тыкву, кабачки и пьет по утрам рассол, скрывая это от домашних.
«Я как сыроед, ничего не могу с собой поделать», — смеется актриса.
Первыми о беременности на минимальном сроке узнали Павел Воля и Ляйсан Утяшева — отдыхали вместе в Дубае. Лизе резко запахло капустой, ее переклинило, и Ляйсан сразу все поняла.
«Несмотря на то, что я актриса, не смогла сыграть», — призналась Моряк.
Сейчас возлюбленная Сарика Андреасяна чувствует себя лучше, чем во вторую беременность, и практически не переживает в силу опыта: «В первый раз все ощущения были в новинку, а сейчас я ко всему готова и настроена максимально позитивно».