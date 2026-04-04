Мария Кончаловская — о браке с Никитой Кузьминым: «Развод всегда оставляет отпечаток»

Мария Михалкова-Кончаловская на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Дочь режиссера Андрея Кончаловского — актриса Мария Михалкова-Кончаловская — призналась, что развод с мужем Никитой Кузьминым нанес ей эмоциональную травму. Об этом 24-летняя девушка рассказала в интервью «Пятому каналу».

«Развод всегда оставляет отпечаток, плюс я в отношения очень рано вошла. И мне Никита частично заменил семью — он буквально был на родительской позиции, потому что была большая разница в возрасте. Когда тебе 17 лет, то очень она чувствуется», — поделилась Мария.

Её бывший муж старше на восемь лет. Бывшая пара познакомилась в 2018-м, поженилась через два года. А развод состоялся спустя почти пять лет совместной жизни.

Мария также порассуждала о возрастных различиях в парах. По ее словам, сегодня разница в плюс-минус десять лет уже не так принципиальна, но союз с мужчиной помладше переносится гораздо тяжелее, чем с человеком постарше. Девушка подчеркнула, что сейчас ходит к психологу, и такая поддержка, по её мнению, нужна практически каждому.

Кстати, у Марии появился новый возлюбленный — молодой режиссёр, с которым она познакомилась на режиссёрско-актёрских курсах. Конфетно‑букетного периода не было — сразу начался «блинно‑банно‑ремонтный».