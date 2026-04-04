Актриса из «Секретных материалов» Ди Фриман умерла от рака в 66 лет

Как сообщает Life.ru, в тексте родные умершей заявили, что она покинула этот мир тихо и без мучений 2 апреля 2026 года, проявив невероятное мужество в противостоянии болезни. Они выразили признательность каждому, кто подставлял плечо в трудный период, подчеркнув, что саму Ди глубоко тронуло огромное количество неравнодушных людей. По словам близких, теперь Фриман обрела покой на небесах, оставшись всё той же неудержимой стихией, какой её знали при жизни, — просто теперь за её спиной выросли ангельские крылья.