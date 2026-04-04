Актриса из «Секретных материалов» Ди Фриман умерла от рака в 66 лет

Актриса Ди Фриман, известная по ролям в сериалах «Секретные материалы», «Скорая помощь» и «Декстер», скончалась на 67-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких четвертой стадии. Об этом сообщили семья артистки, опубликовав в сети некролог.
Как сообщает Life.ru, в тексте родные умершей заявили, что она покинула этот мир тихо и без мучений 2 апреля 2026 года, проявив невероятное мужество в противостоянии болезни. Они выразили признательность каждому, кто подставлял плечо в трудный период, подчеркнув, что саму Ди глубоко тронуло огромное количество неравнодушных людей. По словам близких, теперь Фриман обрела покой на небесах, оставшись всё той же неудержимой стихией, какой её знали при жизни, — просто теперь за её спиной выросли ангельские крылья.
«Покойся с миром, Ди», — заключили они.
Будущая актриса появилась на свет 6 июня 1959 года в американском штате Луизиана, а ее первое появление в кадре датируется 1995 годом — тогда она снялась в телесериале «Тренер». В фильмографии Фриман числятся также такие картины, как «Молодые и дерзкие», «Непредсказуемая Сьюзан», «Главный инцидент», «Красотка», «Внезапное пробуждение», «Бесстыжие», и это далеко не полный перечень.