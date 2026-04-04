Дочь Алека Болдуина пошутила над ним в день рождения: «Это абьюз старших!»

Алек Болдуин с юмором отметил 68-летие
Алек Болдуин
Алек Болдуин

Алек Болдуин отметил 68-летие в кругу семьи — праздник он провел на отдыхе в Доминиканской Республике. Актер выбрал спокойный формат: без громких вечеринок, в расслабленной обстановке и с близкими рядом.

Звезда фильма «Простые сложности» появился в повседневном образе — в футболке и брюках — и с юмором прокомментировал свой возраст: «Привет, это я. У меня день рождения. Мне исполнилось 68 лет. Самый классный день рождения был, когда мне исполнилось 40. Это было довольно давно».

Не обошлось и без семейных шуток. Его дочь Кармен подколола отца, заметив, что это было так давно, будто «маме было 14 лет». На что Болдуин с улыбкой ответил: «О, боже, помогите мне. Это абьюз старших!».

Также актер развеселил поклонников забавным фото с «Антонио Бандерасом». Позже выяснилось, что это был всего лишь мужчина, очень похожий на актёра — Болдуин не удержался и сделал шуточный снимок.