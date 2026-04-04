Анна Чиповская показала редкое фото с 81-летним отцом: «Как отец, так и дочь»

Анна Чиповская редко делится личным, но на этот раз решила сделать исключение — и растрогала поклонников. Актриса опубликовала редкий снимок с отцом, Борисом Фрумкиным, которому исполнился 81 год.
На фото Чиповская нежно обнимает отца, прижавшись к его спине. Кадр получился тихим, почти домашним — без позирования и лишнего пафоса.
«Как отец, так и дочь», — лаконично подписала актриса публикацию, оставив главное в самом снимке.
Поклонники отреагировали на редкий семейный момент. В комментариях — десятки теплых слов. Поддержали актрису и коллеги — среди отметившихся были, например, Максим Матвеев и Юлия Снигирь.
Борис Фрумкин — знаковая фигура в мире джаза: дирижер, композитор и аранжировщик, удостоенный звания Народного артиста России. С середины 90-х он живет в Германии, но продолжает оставаться важной фигурой музыкальной сцены.
В феврале этого года ушла из жизни мама Анны, Ольга Чиповская. Теперь отец остается самым близким человеком для актрисы.