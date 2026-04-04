Гоша Куценко захотел встретиться с Брюсом Уиллисом: «Тяжело болеет»

Актер Гоша Куценко рассказал, с кем из ныне живущих знаменитостей он хотел бы встретиться. Артиста цитирует издание «СтарХит».
Недавно Куценко стал одним из основателей благотворительного проекта «ТОЛК», в котором любой желающий может приобрести за пожертвование встречу со знаменитостью. Сам бы актер, по его словам, хотел бы повидаться со звездой «Крепкого орешка» Брюсом Уиллисом.
«Мы были знакомы, не скажу, что у нас были какие-то дружеские отношения, но пересекались. И сейчас он болеет, тяжело болеет… Я бы, честно, поехал к нему, напомнил о себе», — сказал он.
Кроме того, продолжил Куценко, он мог бы встретиться с Квентином Тарантино, с которым тоже встречался во время карьеры в шоу-бизнесе несколько раз.