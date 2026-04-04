Вдова Алексея Янина рассказала о побеге 14-летнего сына из дома

Вдова актера Алексея Янина певица Venera (Дарья Янина) рассказала о побеге 14-летнего сына из дома. Новым видеороликом она поделилась на своей странице в социальной сети.
По словам Яниной, у нее случился первый настолько серьезный конфликт с сыном, и она не понимает, как выстраивать с ним отношения дальше. Женщина призналась, что из-за болезни и последовавшей кончины мужа растила сына одна и «залюбливала» его, подвергая гиперопеке.
«Я потеряла Лешу, а Андрюша так на него похож… Мне постоянно кажется, что может произойти что-то страшное», — говорит Янина.
Недавно женщина обратилась к психологу, однако пока не увидела результата. Сам подросток, продолжает Янина, посоветовал ей заниматься собственными жизнью и карьерой, а не его проблемами.