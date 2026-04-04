Раскрыт новый исполнитель главной роли в «Острых козырьках»

Британский актер Джейми Белл исполнит главную роль в продолжении сериала «Острые козырьки». Об этом пишет Deadline.
Известный по фильмам «Грязь» и «Билли Эллиот» артист сыграет Дюка — сына Томми Шелби. Вторую главную роль исполнит Чарли Хитон, известный по роли Джонатана Байерса в сериале «Очень странные дела».
Сообщается, что действие развернется спустя десять лет после событий фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». Сценарий разработал создатель оригинального проекта Стивен Найт, всего запланировано два сезона по шесть эпизодов. В актерском составе также заявлены Джессика Браун-Финдли («Аббатство Даунтон»), Лашана Линч («Не время умирать») и Люси Карчевски.
