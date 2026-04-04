Раскрыт новый исполнитель главной роли в «Острых козырьках»

Сообщается, что действие развернется спустя десять лет после событий фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». Сценарий разработал создатель оригинального проекта Стивен Найт, всего запланировано два сезона по шесть эпизодов. В актерском составе также заявлены Джессика Браун-Финдли («Аббатство Даунтон»), Лашана Линч («Не время умирать») и Люси Карчевски.