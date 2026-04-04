Звезда фильма «Брат» разбила лицо при падении

Актриса Лидия Доротенко, известная по роли в культовом фильме «Брат», получила травму лица при падении. Об этом сообщает издание «78».
По информации источника, сейчас состояние 94-летней артистки ухудшается. По словам подруги Лидии по имени Людмила, две недели назад пенсионерка упала во дворе и сильно разбила лицо.
«Дома сидеть не хочет, каждый день выходит и куда-то идет. Боюсь, что ничем хорошим это не закончится. Она лежала в больнице, долго не было, наверное, что-то с давлением. Возраст уже такой», — рассказала женщина.
В 2024 году стало известно, что актрису Лидию Доротенко госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко. Отмечается, что медиков вызвали социальные службы.