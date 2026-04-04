Дочь Анджелины Джоли сравнили с матерью: «Как две капли»

19-летняя Шайло Джоли приняла участие в съемках нового клипа южнокорейской певицы
Дочь Анджелины Джоли сравнили с матерью: «Как две капли»
Дочь Анджелины Джоли сравнили с матерью: «Как две капли»Источник: Газета.Ру

Дочь Анджелины Джоли Шайло сравнили с матерью. Об этом сообщает TMZ.

19-летняя Шайло Джоли приняла участие в съемках нового клипа южнокорейской певицы Даен на трек What’s a Girl to Do. Поклонники отметили сходство девушки с актрисой.

«Как две капли», «Буквально вылитая мама, боже мой», «Не могу поверить, я думала это молодая Джоли!» — написали они в комментариях.

До этого Шайло Джоли появилась на публике с новым имиджем.

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Летом стало известно, что Брэд Питт отказался от общения с детьми от Анджелины Джоли из-за обиды.