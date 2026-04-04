Александр Петров высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Александр Петров высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»
Александр Петров на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Александр Петров на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Александр Петров в новом выпуске шоу «Dreamcast» поделился мнением о международном успехе своих коллег — Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, чьи карьеры активно развиваются на Западе. Актёр, сам не раз высказывался о мечте получить «Оскар».

Он отметил, что достижения друзей вызывают у российских артистов чувство здоровой конкуренции.

Актёр также подчеркнул, что давно дружит с Юрой Борисовым, а профессиональное соперничество между коллегами может стать источником энергии и дополнительным стимулом для развития.

«Искренне рад за Юру и Марка. Самое крутое, что Юра был к этому готов больше, чем кто-либо, чем я. Конечно, это вызвало волну правильной белой зависти, мне кажется, у всех артистов», — признался Петров.

Ранее Александр Петров признался, что решил отказаться от алкоголя. Актёр считает, что это поможет ему видеть мир более чисто и ярко, замечать, то, что раньше пропускал.