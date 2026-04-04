Актриса Екамасова сыграла в голливудском фильме

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Актриса Дарья Екамасова сыграла в американском независимом фильме, съемки которого проходили в Нью-Йорке. Об этом сама Екамасова сообщила ТАСС.
«Это была удивительная ночь, мы снимали на улице в Нью-Йорке, и в каждом окне дома люди смотрели “Оскар”. Тогда я ощутила масштаб этого события. Это не большое студийное кино, а независимый фильм. Посмотрим, что из этого получится», — сказала она.
Как отметила актриса, после съемок в оскароносном фильме «Анора» у нее был перерыв от работы.
«Почти год я не снималась, только один проект появился совсем недавно. Сейчас, наоборот, больше времени провожу здесь, в России: дочка пошла в школу, и это тоже влияет на ритм жизни», — поделилась она.
По словам Екамасовой, процесс принятия решения об участии в том или ином проекте для нее также изменился.
«Раньше, особенно в период съемок “Аноры”, я соглашалась практически на все предложения — это был своего рода “челлендж”, возможность куда-то поехать, попробовать новое. Сейчас есть ощущение, что внутренний “гештальт” закрыт, и хочется выбирать проекты более осознанно — чтобы действительно “сошлись звезды”, — заключила она.