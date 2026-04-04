Спецпоказы и звезды: в Москве прошел форум «Российский кинобизнес 2026»

В Москве завершился Международный форум и кинорынок «Российский кинобизнес». За три дня в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм» побывало более 2000 представителей киноиндустрии из России, СНГ, Китая, Южной Кореи и других стран.
В рамках форума прошли семь конференц-сессий, охватывающих самые разные темы, волнующие киноотрасль. Как соцсети продвигают кино, как последние изменения в законодательстве отразятся на кинотеатрах, какие маркетинговые стратегии для продвижения фильмов работают лучше всего, — эти и другие вопросы обсуждались на деловой программе.
Также на кинорынке 13 кинопрокатных компаний представили свои новинки, которые выйдут в российских кинотеатрах в 2026—2027 годах. Некоторые презентации прошли с участием звезд. Так биографическую драму «Шум времени» представили режиссер Алексей Учитель и актер Никита Кологривый. Любовь Аксенова и Александра Киселева рассказали гостям форума о спродюсированном ими фильме Романа Михайлова «Пока небо смотрит». Александр Ревва рекомендовал свой новый проект «Ждун 2».
Иван Янковский приехал на презентацию «НМГ Кинопрокат», но к тому моменту, как публике раскрыли подробности драмы «Альпийская баллада», где актер исполнил главную роль, ему пришлось уехать.
Своеобразным рекордсменом форума стал Роман Курцын: на кинорынке было представлено сразу шесть проектов с его участием. С наибольшим трепетом актер рассказывал о спортивном семейном фильме «Малыш-каратист», где он не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве соавтора сценария и продюсера.
Криминальную драму «Коммерсант», специальный показ которой прошел в первый день кинорынка, презентовала зрителям целая делегация: режиссеры Федор и Никита Кравчуки, артисты Александр Петров и Елизавета Базыкина, а также автор романа «Сажайте, и вырастет», по которому снята картина, Андрей Рубанов.
с 31 марта по 2 апреля.