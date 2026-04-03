На Дашу Букину из «Счастливы вместе» подали в суд из-за долга за коммуналку

Против актрисы Бочкаревой подали в иск из-за долга по оплате коммунальных услуг
Наталья Бочкарева на премьере фильма «Гуру», фото: пресс-служба
На звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву подали в суд из-за долга по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы.

Иск подала управляющая компания ООО «Служба комфорта Смайнекс». Сумма долгов исполнительницы роли Даши Букиной не разглашается.

Слушание по делу назначено на май 2026 года.

До этого суд оштрафовал Бочкареву на тысячу рублей за хулиганство из-за ссоры с соседкой по коттеджному поселку. Летом 2025 года Наталье Бочкаревой назначили штраф в размере 4,5 тыс. рублей за парковку в неположенном месте. Так как платеж не был произведен вовремя, в декабре московский мировой суд признал ее виновной и удвоил сумму — до 9 тысяч рублей.

Накануне Наталья Бочкарева поделилась кадрами с 18-летия своей дочери.