«Моя яркость победила»: Бледанс рассказала, как боролась за кольцо с Заворотнюк

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о том, как боролась за кольцо с Анастасией Заворотнюк на вечеринке Лены Лениной. Она призналась, что вышла победителем в этой схватке.
Бледанс была подругой Заворотнюк и часто виделась с ней не только на работе, но и на светских мероприятиях. По словам артистки, одна из таких звездных тусовок сопровождалась борьбой за ювелирное украшение.
«Я недавно вспоминала среди подруг случай, когда мы с Настей боролись за кольцо. Была какая-то большая светская вечеринка, на которую пригласили разных артистов, и в их числе Эвелину Бледанс и Анастасию Заворотнюк. Был объявлен конкурс на лучший костюм или представление кольца, я уже не помню. Тогда я отвоевала у Насти кольцо. Моя яркость победила. В тот день, по-моему, Настя была в таком достаточно темном элегантном цвете. А я была, можете себе представить, в розовых лосинах, розовых сапогах, на голове были розовые бигуди», — поделилась Бледанс.
Также актриса отметила, что Заворотнюк для нее останется навсегда важным человеком в жизни, ведь вместе с ней она впервые сделала укол ботокса.
«Для меня Настя навсегда останется знаковым человеком, потому что я с ней “потеряла девственность” — впервые сделала укол в лицо. Мне было 35 лет, и первый ботокс я делала как пластическую операцию, будто мне ногу перешивали вместо руки. Для меня это был огромный шаг. И к этому шагу красоты меня привела за ручку Настя Заворотнюк, за что ей огромное спасибо. Настю всегда любим, скорбим и помним», — рассказала Бледанс.