«Чуть не сбил меня с ног»: Шэрон Стоун назвала лучшего по поцелуям в Голливуде

68-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун откровенно рассказала, кто из партнеров произвёл на неё самое сильное впечатление своим умением целоваться, передает Life.ru. Таким секретом она поделилась в эфире шоу Энди Коэна Live на SiriusXM.
За годы карьеры Стоун не раз участвовала в откровенных сценах и целовалась со множеством партнёров. В культовом триллере «Основной инстинкт» её страстные поцелуи с Майклом Дугласом стали одними из самых запоминающихся в истории кино. Актриса признаёт: Дуглас действительно хорош. Однако пальму первенства она отдаёт другому актёру.
Речь идёт о Роберте Де Ниро, с которым Стоун снималась в классическом криминальном фильме Мартина Скорсезе «Казино» (1995 год). Они исполнили роли влюблённых — Джинджер МакКенны и Сэма «Эйса» Ротштейна.
Актриса вспомнила одну из сцен, где ее героиня, будучи авантюристкой, заходит в ванную комнату и просит Эйса дать ей денег.
«Я посмотрела на него и подумала, что хватило бы 50 долларов. А он смотрит на меня, лезет в карман и даёт мне сотню. Потом я наклоняюсь и целую его, и этот поцелуй сразил меня наповал», — рассмеялась Шэрон.
По словам актрисы, режиссёр Мартин Скорсезе в этот момент выключил камеру и, взглянув на актёров, сказал: «Кажется, мы закончили, но, может, вам ещё по одной?» Стоун и Де Ниро переглянулись и ответили: «Да, думаем, ещё одна не помешает».
«Боже мой! Роберт лучший целующийся в этом деле. О, он чуть не сбил меня с ног», — призналась Стоун.