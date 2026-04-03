Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Чуть не сбил меня с ног»: Шэрон Стоун назвала лучшего по поцелуям в Голливуде

Актриса назвала актера, поцелуи с которым произвели на нее наилучшее впечатление
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

68-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун откровенно рассказала, кто из партнеров произвёл на неё самое сильное впечатление своим умением целоваться, передает Life.ru. Таким секретом она поделилась в эфире шоу Энди Коэна Live на SiriusXM.

За годы карьеры Стоун не раз участвовала в откровенных сценах и целовалась со множеством партнёров. В культовом триллере «Основной инстинкт» её страстные поцелуи с Майклом Дугласом стали одними из самых запоминающихся в истории кино. Актриса признаёт: Дуглас действительно хорош. Однако пальму первенства она отдаёт другому актёру.

Майкл Дуглас, Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт»

Речь идёт о Роберте Де Ниро, с которым Стоун снималась в классическом криминальном фильме Мартина Скорсезе «Казино» (1995 год). Они исполнили роли влюблённых — Джинджер МакКенны и Сэма «Эйса» Ротштейна.

Актриса вспомнила одну из сцен, где ее героиня, будучи авантюристкой, заходит в ванную комнату и просит Эйса дать ей денег.

«Я посмотрела на него и подумала, что хватило бы 50 долларов. А он смотрит на меня, лезет в карман и даёт мне сотню. Потом я наклоняюсь и целую его, и этот поцелуй сразил меня наповал», — рассмеялась Шэрон.

Кадр из фильма «Казино»

По словам актрисы, режиссёр Мартин Скорсезе в этот момент выключил камеру и, взглянув на актёров, сказал: «Кажется, мы закончили, но, может, вам ещё по одной?» Стоун и Де Ниро переглянулись и ответили: «Да, думаем, ещё одна не помешает».

«Боже мой! Роберт лучший целующийся в этом деле. О, он чуть не сбил меня с ног», — призналась Стоун.