Рената Литвинова поделилась новыми фотографиями со своими поклонниками. 59-летняя актриса устроила фотосессию во время поездки в Ереван. Звезда позировала на фоне старого города в элегатном наряде.
Она надела ярко-красное пальто с серебристой брошью в виде цветов на груди, черные колготки и туфли на каблуках. Литвинова собрала волосы в пучок, оставив пряди у лица, а также сделала яркий макияж. Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками.
«С любимым фотографом Асет в Ереване», — написала актриса.
Поклонники оставили восхищенные отзывы в комментариях.
«Прекрасное пальто! И какой красивый Ереван на фоне», «Невероятная», «Такие фото восхитительные. Пейзажи прекрасные, и очень красивое пальто с лилиями, и авто-копейка уже раритетное. Супер», «В красивом пальто», «Шикарная Рената», «Украшаете наш город», — писали они.
Литвинова отыграла в Ереване два спектакля. Также она сообщила, что за время поездки вместе со своей командой нашла хозяев для четырех котят, а еще издали и привезли новую книгу фотографий Асет Героевой. Актриса добавила, что дальше едет со спектаклем в Амстердам.
Напомним, Рената Литвинова в 2022 году переехала в Париж. Сегодня она гастролирует по миру со своими спектаклями.
Ранее стало известно, что Рената Литвинова тайно приезжала в Россию.