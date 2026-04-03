Михаил Галустян рассказал, как относится к хейтерам и негативу в сети

Михаил Галустян в интервью Леди Mail рассказал о своем отношении к хейтерам и негативным комментариям в сети. Шоумен признался, что спокойно воспринимает критику:
«Конечно, если ты не ароматный шашлык с дымком, то всем нравиться не можешь. Хотя, уверен, даже у шашлыка найдутся хейтеры! Я к этому отношусь спокойно. Со временем понимаешь, что чаще всего это не про тебя, а про состояние самого человека», — поделился Галустян.
Он добавил, что личные встречи с людьми обычно проходят гораздо дружелюбнее, чем переписки в интернете, и негативных ситуаций типа сталкинга или угроз не было. Актер подчеркнул, что ценит внимание зрителей, которое проявляется в уважительных и тактичных просьбах о фото или знакомстве:
«Я стараюсь к этому относиться с уважением и благодарностью, потому что внимание зрителей — это часть профессии. Главное, чтобы все оставалось в границах, комфортных для всех».
Ранее сообщалось, что кинокомпанию Михаила Галустяна обманули на сумму свыше миллиона рублей.