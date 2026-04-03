«Мы его благословили»: Харламов и Дорохов об успехе Марка Эйдельштейна

Шоумены Гарик Харламов и Денис Дорохов взяли на себя ответственность за успех Марка Эйдельштейна. О начале творческого пути звезды «Аноры» они пошутили на шоу «Кстати» в VK Видео.
Ведущие напомнили, что до известности в Голливуде 24-летний актер снимался в «Кстати».
«И только после этого он оказался в “Аноре”. Он здесь в любви признавался — они тогда анонсировали фильм “100 лет тому вперед”. Мы его раскрыли по сути, благословили его. А потом уже “Оскары”», — объяснили Дорохов и Харламов.
