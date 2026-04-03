10 детей, 2 жены и бесконечные скандалы: бурная личная жизнь Эдди Мерфи

Его знают как короля комедии 80-х, но не меньше внимания всегда привлекала его личная жизнь. Романы, расставания, громкие признания и десять детей от разных женщин — история Эдди Мерфи давно вышла за рамки обычной биографии актера
Эдди Мерфи
Источник: Legion-Media.ru

Эдди Мерфи — один из самых успешных комиков Голливуда, но за пределами сцены его жизнь складывалась куда менее предсказуемо. За десятилетия он стал отцом десяти детей от нескольких женщин, а его отношения нередко сопровождались скандалами и публичными конфликтами. При этом сам актер неоднократно подчеркивал, что именно семья в итоге стала для него главной ценностью.

Первые отношения и дети вне брака

Эдди Мерфи в фильме Поменяться местами
Эдди Мерфи в фильме «Поменяться местами»

Еще до официальных браков личная жизнь актера была насыщенной. В конце 1980-х у него родились двое сыновей — от Полетт Макнили и Тамары Худ. Эти отношения не были оформлены, но именно тогда началась история его большой семьи.

Ранние романы сформировали образ Мерфи как человека, не склонного к стабильности. Он легко сходился с женщинами, но так же быстро расставался. При этом появление детей не всегда означало для него немедленную ответственность, что позже не раз становилось поводом для обсуждений в прессе.

Брак с Николь Митчелл

Эдди Мерфи с Николь Митчелл
Источник: Legion-Media.ru

С моделью Николь Митчелл актер познакомился в 1988 году, и эти отношения стали самыми длительными в его жизни. Спустя несколько лет пара поженилась в Нью-Йорке, устроив роскошную церемонию. В этом браке родились пятеро детей, что сделало семью одной из самых известных в Голливуде.

Несмотря на внешнюю стабильность, союз не выдержал испытания временем. В 2005 году Митчелл подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Расставание прошло без громких скандалов, но стало поворотным моментом: после него личная жизнь актера вновь стала предметом пристального внимания.

Скандал с Мелани Браун

Мелани Браун
Источник: Алексей Молчановский

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала связь с Мелани Браун, бывшей солисткой Spice Girls. Их роман был недолгим, но получил продолжение после новости о беременности певицы. Сам Мерфи сначала публично усомнился в своем отцовстве.

Ситуация приобрела резонанс, когда ДНК-тест подтвердил, что ребенок действительно его. После этого актер признал дочь, однако отношения с матерью ребенка не восстановились.

Короткий брак и новые отношения

После развода Мерфи попытался вновь построить официальные отношения. В 2008 году он провел церемонию с продюсером Трейси Эдмондс на острове Бора-Бора. Однако уже через несколько недель стало ясно, что союз носил скорее символический характер.

Разрыв произошел практически сразу после свадьбы, и пара решила остаться друзьями. Этот эпизод лишь укрепил за актером репутацию человека, чья личная жизнь развивается стремительно и непредсказуемо. В тот период его отношения редко переходили в долгосрочную форму.

Пейдж Батчер и новая глава

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер
Источник: Legion-Media.ru

С 2012 года в жизни актера появилась модель Пейдж Батчер. Эти отношения оказались более устойчивыми, чем предыдущие. У пары родились двое детей, а спустя годы они оформили брак.

Сейчас жизнь Мерфи выглядит гораздо спокойнее. Актер старается держать личное вне публичного поля и больше времени уделяет семье. По его словам, именно дети стали главным источником радости и смыслом, который он раньше искал в карьере.

Что он сам говорит о своих детях

Эдди Мерфи с детьми
Эдди Мерфи с детьми

В последние годы Эдди Мерфи все чаще говорит о семье как о самом важном, что есть в его жизни. Он подчеркивает, что с возрастом стал иначе воспринимать отцовство и уделяет детям гораздо больше внимания, чем раньше. По его словам, большая семья не ощущается как «нагрузка», а наоборот — дает ощущение стабильности.

«У меня нет ни одного “отвратительного ребенка”, и мне хотелось бы думать, что они унаследовали это от меня», — сказал однажды звезда фильма «Чокнутый профессор».

Актер отмечает, что каждый ребенок для него — отдельная история и характер. Он старается поддерживать связь со всеми и участвовать в их жизни, несмотря на сложную структуру семьи. При этом Мерфи признает, что с годами стал спокойнее относиться к личной жизни и меньше стремится к публичности, сосредотачиваясь на близких.