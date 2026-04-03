Актер Стоянов рассказал, как спорт спас его личную жизнь

Народный артист России Юрий Стоянов в 68 лет сохраняет отличную физическую форму и активность. По его словам, важную роль в этом сыграли занятия спортом в юности, в частности, фехтование, которое оказало влияние не только на здоровье, но и на личную жизнь.
В беседе с KP.RU актер вспомнил, что в детстве после серьезной болезни столкнулся с проблемой лишнего веса и переживал из-за своей внешности. Стремление изменить ситуацию привело его в спорт: он пробовал разные направления, включая плавание и пятиборье, однако по-настоящему увлекся именно фехтованием на саблях.
Стоянов отметил, что тренировался с раннего возраста и посвящал занятиям по несколько часов ежедневно. В результате ему удалось добиться значительных успехов и получить звание мастера спорта. Благодаря регулярным нагрузкам он избавился от лишнего веса и стал увереннее в себе.
Также артист рассказал, что его отец, будучи врачом, однажды с юмором намекнул на необходимость завершить спортивную карьеру, опасаясь последствий интенсивных тренировок.
Ранее Юрий Стоянов раскрыл секрет крепкого брака.