Супруга актера Руденко впервые после рождения ребенка появилась на публике

Актриса Елена Дудина, супруга звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко, впервые появилась на публике после рождения сына. Она посетила торжественный концерт в Нижегородском театре оперы и балета, продемонстрировав подписчикам в соцсети свой элегантный выходной образ.
Дудина выбрала для вечернего мероприятия стильный комплект: длинную шелковую юбку в сочетании с черным жакетом, украшенным баской. Ее появление стало одним из первых после того, как пара сообщила радостную новость о пополнении в семье.
Анатолий Руденко и Елена Дудина во второй раз стали родителями 13 октября 2025 года. Они сразу поделились с поклонниками снимком с новорожденным, не делая из этого тайны.
О беременности актрисы стало известно еще в июле того же года, когда она сама сделала официальное заявление в социальных сетях. Дудина тогда отметила, что они с мужем давно мечтали о втором ребенке. Мальчика, чье появление так ждали в семье артистов, назвали Леоном.
