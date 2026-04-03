Супруга актера Руденко впервые после рождения ребенка появилась на публике

Актриса Елена Дудина вышла в свет
Елена Дудина / фото: соцсети

Актриса Елена Дудина, супруга звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко, впервые появилась на публике после рождения сына. Она посетила торжественный концерт в Нижегородском театре оперы и балета, продемонстрировав подписчикам в соцсети свой элегантный выходной образ.

Дудина выбрала для вечернего мероприятия стильный комплект: длинную шелковую юбку в сочетании с черным жакетом, украшенным баской. Ее появление стало одним из первых после того, как пара сообщила радостную новость о пополнении в семье.

Анатолий Руденко и Елена Дудина

Анатолий Руденко и Елена Дудина во второй раз стали родителями 13 октября 2025 года. Они сразу поделились с поклонниками снимком с новорожденным, не делая из этого тайны.

О беременности актрисы стало известно еще в июле того же года, когда она сама сделала официальное заявление в социальных сетях. Дудина тогда отметила, что они с мужем давно мечтали о втором ребенке. Мальчика, чье появление так ждали в семье артистов, назвали Леоном.

Ранее Анатолий Руденко снялся со своей семьей и знаменитой матерью.