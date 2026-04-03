Жена Гая Ричи показала редкое фото подросшего сына от режиссера

В соцсети появились редкие кадры с подросшим сыном знаменитого режиссера Гая Ричи.
Его супруга, модель Джеки Ричи, опубликовала в соцсети серию фотографий с активного отдыха на семейном ранчо, где одним из героев снимков стал их 14-летний сын Рафаэль.
Пара, известная своей закрытостью в отношении личной жизни, воспитывает троих детей. Кроме Рафаэля, в семье подрастают 13-летняя дочь Ривка и 11-летний сын Леви. Джеки и Гай Ричи крайне редко показывают детей публике, что делает новые фотографии исключительным событием для поклонников.
