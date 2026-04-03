Кологривый играет Шерлока Холмса в сказке с неузнаваемым Якубовичем: первые кадры

Делимся первыми фото со съемок фильма-сказки «Живая книга» со звездным актерским составом
Илья Соболев на съемках фильма «Живая книга»
Появились первые кадры со съемок фэнтези для всей семьи «Живая книга», где Никита Кологривый играет Шерлока Холмса, а Сергей Безруков — Илью Муромца. Они, а также Валя Карнавал, Илья Соболев, Ольга Кузьмина, Михаил Орлов и другие актеры, стали ожившими персонажами волшебных книг. Роль хозяина чудесной библиотеки досталась Леониду Якубовичу, который в кадре носит уютную жилетку, окладистую бороду и пенсне.

Леонид Якубович на съемках фильма «Живая книга»
По сюжету мальчик Рома вместе со своим робким другом Витей пробирается в загадочный дом, где живет в одиночестве некий старик. Там ребята находят удивительные книги, персонажи которых легко сходят со страниц и оживают. По незнанию мальчики выпускают на волю злого колдуна. Чтобы все исправить, Роме нужно справиться с темным магом и, главное, поверить в себя.

Никита Кологривый на съемках фильма «Живая книга»
Сергей Безруков на съемках фильма «Живая книга»
Юных героев сыграли Дмитрий Калихов, Ульяна Квитовская, Александр Самусев, Сергей Федоров и другие.

«Моя задача как режиссера в первую очередь заключалась в том, чтобы создать такое терапевтическое кино, которое учит очень простой и важной мысли: нужно верить в людей, доверять друг другу и действовать сообща», — отметил режиссер Денис Гуляр.

По словам постановщика, визуальная составляющая «Живой книги» получилась на уровне современных блокбастеров.

Анастасия Крылова на съемках фильма «Живая книга»
Михаил Орлов на съемках фильма «Живая книга»
Производством картины занимаются кинокомпании SoFilm и Papini production совместно с Кино плюс и Медиатерра. Дистрибьютором выступает Атмосфера кино. Дата выхода фильма пока неизвестна.