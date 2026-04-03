Появились первые кадры со съемок фэнтези для всей семьи «Живая книга», где Никита Кологривый играет Шерлока Холмса, а Сергей Безруков — Илью Муромца. Они, а также Валя Карнавал, Илья Соболев, Ольга Кузьмина, Михаил Орлов и другие актеры, стали ожившими персонажами волшебных книг. Роль хозяина чудесной библиотеки досталась Леониду Якубовичу, который в кадре носит уютную жилетку, окладистую бороду и пенсне.
По сюжету мальчик Рома вместе со своим робким другом Витей пробирается в загадочный дом, где живет в одиночестве некий старик. Там ребята находят удивительные книги, персонажи которых легко сходят со страниц и оживают. По незнанию мальчики выпускают на волю злого колдуна. Чтобы все исправить, Роме нужно справиться с темным магом и, главное, поверить в себя.
Юных героев сыграли Дмитрий Калихов, Ульяна Квитовская, Александр Самусев, Сергей Федоров и другие.
«Моя задача как режиссера в первую очередь заключалась в том, чтобы создать такое терапевтическое кино, которое учит очень простой и важной мысли: нужно верить в людей, доверять друг другу и действовать сообща», — отметил режиссер Денис Гуляр.
По словам постановщика, визуальная составляющая «Живой книги» получилась на уровне современных блокбастеров.
Производством картины занимаются кинокомпании SoFilm и Papini production совместно с Кино плюс и Медиатерра. Дистрибьютором выступает Атмосфера кино. Дата выхода фильма пока неизвестна.