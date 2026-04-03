Не хотелось бы произносить банальную фразу про талантливого человека, который талантлив во всем, но про Екатерину Гусеву иначе и не скажешь: актриса, певица, телеведущая, фигуристка, танцовщица, гимнастка. В нулевые и десятые годы Гусева не сходила с экранов телевизора — только фильмов и сериалов на ее счету более 60, а еще она — звезда российских мюзиклов «Норд-Ост», «Граф Орлов», «Анна Каренина». Так что вручение ей звания «Народной артистки РФ» в марте 2026 года выглядит логичным. В этой статье перечислим известные роли актрисы.
«Бригада»
Роль жены криминального авторитета Саши Белого (Сергей Безруков) принесла 25-летней актрисе всероссийскую популярность. Гусева сыграла наивную девушку-скрипачку, которая со временем трансформируется в жесткую женщину, которая вынуждена выносить все последствия криминального мира, в котором живет ее муж. За эту роль Гусева получила приз как лучшая актриса на фестивале «Виват кино России» в Санкт-Петербурге.
Одна из причин огромного успеха «Бригады» — блестящий актерский состав. Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков так убедительно сыграли друзей детства, что зрители были очарованы ими, несмотря на то, что персонажи были преступниками. А химия между Ольгой и Сашей Белым была настолько явной, что слухи об их романе расползались с космической скоростью. При этом оба были счастливы со своими партнерами. Возможно по этой причине Гусева и Безруков практически свели на нет общение. Но через пару лет они снова встретились на съемочной площадке.
«Есенин»
В телесериале «Есенин» образ поэта воплотил Сергей Безруков, а Екатерина Гусева сыграла Августу Миклашевскую — одну из самых загадочных и вдохновляющих женщин в жизни Есенина.
Ее героиня — актриса Камерного театра Таирова, которой поэт был искренне увлечен. Именно Миклашевской он посвятил знаменитый цикл стихов «Любовь хулигана». В сериале линия их отношений показана как одна из самых тонких и лиричных, а сама роль позволила Гусевой раскрыться в более сдержанном и драматическом амплуа.
«Одесса-мама»
Снова криминальный сериал, но на этот раз не о 1990-х, а о 1960-х годах. На площадке Екатерина Гусева встретилась Дмитрием Дюжевым, с которым играла в «Бригаде». Роль Гусевой в «Одесса-мама» — Марина, первая любовь следователя Чебанова (Дюжев), который приезжает в Одессу бороться с ОПГ. С криминальным миром оказывается связана и сама Антипова.
«Входя в дом, оглянись»
Мелодраматический сериал «Входя в дом, оглянись» с долей шекспировской трагедии. Гусева играет в нем главную героиню — Антонину. У нее есть все: бизнес, муж, деньги, но нет любви. Однажды к Савостиным приезжает молодой дальний родственник и Антонина, вопреки желанию, страстно влюбляется в него. По законам жанра тут же появляется молодая соперница, но одержимую женщину не остановить. В интервью Гусева говорила, что в этой роли ориентировалась на героиню повести «Леди Макбет Мценского уезда».
«Разбитое зеркало»
В «Разбитом зеркале» Гусева играет женщину, которая всегда была ведомой мужчиной. Внезапно она обнаруживает, что ее любимый человек, которого она 20 лет считала погибшим, на самом деле жив. Распутывая эту историю, Даша к ужасу выясняет, что ее муж, лучшая подруга и родной брат — совсем не те люди, за которых себя выдают. Героине приходится резко взрослеть, брать ответственность на себя, становиться смелее и решительнее.
«Черная кошка»
И еще одна криминальная драма в фильмографии Гусевой — сериал, который рассказывает реальную историю знаменитой московской банды «Черная кошка». Действие происходит в послевоенной Москве, а Гусева играет второстепенную роль модельера Ларисы Шеиной, бывшей жены полковника МУРа (Константин Лавроненко). Сериал создан в лучших традициях «Места встречи изменить нельзя» и «Ликвидация».