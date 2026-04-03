Джон (Пол Энтони Келли) на протяжении сериала показан как харизматичный, но инфантильный мужчина, разрывающийся между славой семьи Кеннеди и желанием обычного человеческого счастья. В финале он совершает роковую ошибку: решает лететь в темное время суток над океаном, полагаясь только на визуальные ориентиры, и теряет контроль над самолетом. Его гибель — это не только авиакатастрофа, но и символ краха надежд: он так и не смог вырваться из «проклятия Кеннеди», умерев молодым, как и его отец. В воображаемой финальной сцене он предстает умиротворенным — возможно, так создатели хотят сказать, что наконец-то он обрел покой, которого не было при жизни.