Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 11-летием и поделилась редким фото

Милла Йовович поделилась редким и очень личным моментом — звезда трогательно поздравила среднюю дочь с днем рождения. В соцсетях актриса опубликовала снимок 11-летней Дашиэль: девочка серьезно смотрит в камеру, позируя на песчаном пляже.
Публикация получилась эмоциональной, Йовович посвятила дочери длинное и искреннее послание: «С 11-летием нашу самую добрую, смелую и невероятную Дашиэль Идан! Нам так повезло, что у нас есть твой смех, твои объятия, твоя улыбка и твоя светлая душа — ты всегда видишь в людях лучшее и находишь свет даже там, где его почти не осталось».
Актриса подчеркнула, какое важное место дочь занимает в их семье: «Спасибо тебе за твое огромное сердце, за заботу и любовь, которыми ты щедро делишься с окружающими. Мы очень тебя ценим. Мы тебя любим. Ты — центр нашей семьи. Средний ребенок, который держит нас всех вместе».
