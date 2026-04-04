Сериал «Декстер: Воскрешение» продолжает историю культовой франшизы, выступая прямым сиквелом как оригинального шоу «Декстер», так и проекта «Декстер: Новая кровь». Действие разворачивается в Нью-Йорке, куда главный герой — Декстер Морган в исполнении Майкла С. Холла — отправляется после драматических событий финала предыдущей главы.
Первый сезон начинается спустя несколько недель после того, как Декстер получает пулю в грудь от собственного сына. Очнувшись после комы, он обнаруживает, что Харрисон (Джек Олкотт) исчез, и отправляется на его поиски, надеясь исправить допущенные ошибки. Однако прошлое не отпускает: на его след выходит детектив полиции Майами Энджел Батиста (Дэвид Зайас), а сам Декстер все глубже погружается в опасную игру.
Параллельно развивается линия с новым серийным убийцей — так называемым Нью-Йоркским Потрошителем. В какой-то момент Декстер находит папку, связанную с антагонистом прошлого сезона Леоном Пратером (Питер Динклэйдж), где фигурирует имя Дон Фрэмп. Эта находка становится важной частью расследования: улики, которые Декстер собирал, теперь могут привести его к новым целям — в том числе к одному из «любимых» убийц Пратера.
На фоне мрачного Нью-Йорка отец и сын пытаются разобраться со своими внутренними конфликтами, но быстро понимают: ситуация куда сложнее, чем казалось, и единственный шанс выжить — действовать вместе.
После напряженного финала первого сезона интерес к продолжению только усилился. Собрали все, что на данный момент известно о втором сезоне — от новостей о съемках до возможных деталей сюжета и возвращения актеров.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Декстер: Воскрешение»
На данный момент точная дата премьеры второго сезона «Декстер: Воскрешение» официально не объявлена. Однако работа над продолжением уже активно велась: еще в октябре 2025 года создатель проекта Клайд Филлипс сообщил, что команда приступила к написанию сценария. Этот этап завершился весной 2026 года, причем, по словам шоураннера, процесс шел без пауз даже в период зимних праздников.
Следующим шагом станет подготовка к съемкам: создателям предстоит заняться поиском локаций, кастингом новых актеров и созданием декораций. Филлипс также подчеркнул, что у исполнителя главной роли Майкла С. Холла заключен трехлетний контракт — как и у него самого, что указывает на долгосрочные планы по развитию проекта.
С учетом производственного графика, ожидается, что премьера второго сезона «Декстер: Воскрешение» может состояться в середине или во второй половине 2026 года. При этом не исключено, что релиз сдвинется на 2027 год.
О чем будет 2-й сезон сериала «Декстер: Воскрешение»
Сюжет второго сезона «Декстер: Воскрешение» пока держится в секрете, однако уже сейчас можно предположить, в каком направлении будет развиваться история.
Возможно, продолжение получит линия Нью-йоркского Потрошителя. Не исключено, что детектив Уоллес, занимающаяся этим делом, обратится за помощью к Декстеру — особенно с учетом его «опыта» и личной вовлеченности в расследование. Также есть вероятность возвращения одного из выживших членов клуба Пратера, что может снова вывести героя на след опасных и изощренных убийц, связанных с прошлым сезоном.
Однако все эти сюжетные линии — лишь предположения. Официальных заявлений от создателей сериала не поступало.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»
Официальный актерский состав второго сезона «Декстер: Воскрешение» пока не утвержден. Тем не менее, ожидается, что к своим ролям вернутся ключевые персонажи первого сезона — в первую очередь Декстер Морган (Майкл С. Холл) и Харрисон (Джек Олкотт), а также другие важные герои истории.
При этом уже появилась информация о новом заметном участнике проекта: роль Нью-йоркского Потрошителя исполнит Брайан Кокс. Его появление может существенно повлиять на развитие сюжета и добавить истории еще больше напряжения.