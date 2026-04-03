Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к актрисе в день ее рождения

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк обратилась к актрисе в день ее рождения. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
3 апреля артистке исполнилось бы 55 лет. Анна призналась, что в этот день часто думает о матери и вспоминает «ее голос, ее взгляд, ее руки, какие-то мельчайшие детали».
«Ее нет рядом уже почти два года, но это странное чувство, что она как будто все равно где-то со мной», — поделилась Анна. Девушка призналась, что ощущает присутствие матери в своих мыслях, привычках и в том, как она смотрит на мир.
В 2025 году Анна Заворотнюк родила сына. По ее словам, благодаря этому событию внутри нее одновременно живут две истории — об огромной потере и о новой жизни. «Я очень скучаю по тебе, мама. И очень тебя люблю», — добавила она.
Ранее вдовец Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев посетил могилу актрисы. В день ее рождения спортсмен приехал на Троекуровское кладбище в одиночестве и ухаживал за территорией.