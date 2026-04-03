Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к актрисе в день ее рождения

Анна Заворотнюк посвятила трогательный пост актрисе Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Анастасия ЗаворотнюкИсточник: Legion-Media.ru

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк обратилась к актрисе в день ее рождения. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

3 апреля артистке исполнилось бы 55 лет. Анна призналась, что в этот день часто думает о матери и вспоминает «ее голос, ее взгляд, ее руки, какие-то мельчайшие детали».

Анна и Анастасия Заворотнюк, фото: соцсети
«Ее нет рядом уже почти два года, но это странное чувство, что она как будто все равно где-то со мной», — поделилась Анна. Девушка призналась, что ощущает присутствие матери в своих мыслях, привычках и в том, как она смотрит на мир.

В 2025 году Анна Заворотнюк родила сына. По ее словам, благодаря этому событию внутри нее одновременно живут две истории — об огромной потере и о новой жизни. «Я очень скучаю по тебе, мама. И очень тебя люблю», — добавила она.

Ранее вдовец Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев посетил могилу актрисы. В день ее рождения спортсмен приехал на Троекуровское кладбище в одиночестве и ухаживал за территорией.