Зендая накануне появилась на премьере фильма «Вот это драма!». Мероприятие прошло в Нью-Йорке. 29-летняя актриса отказалась от свадебных образов, в которых она до этого появлялась в пресс-турах новой картины.
Зендая выбрала эффектное вечернее платье без бретелей от Schiaparelli Haute Couture, созданное из 65 тысяч перьев черного и синего цветов.
Стилисты сделали звезде «Дюны» прическу с эффектом «мокрых волос», зачесав их назад и оставив завиток у лица. Визажисты сделали ей яркий макияж с сине-голубыми тенями. Свой образ Зендая завершила сверкающими серебристыми и синими серьгами, а также массивным кольцом в тон.
На премьере вместе с актрисой появился и ее коллега Роберт Паттинсон. Актеры в картине сыграли влюбленную пару накануне свадьбы, которые решают поделиться своими секретами и оказываются на грани расставания.
Напомним, в последнее время ходят слухи, что Зендая тайно вышла замуж за своего возлюбленного Тома Холланда. О помолвке звезд стало известно в 2025-м. Актриса сама всячески подогревает интерес к изменениям в своей личной жизни, однако новости о свадьбе она опровергает.
Ранее Зендая вспомнила первую встречу с Томом Холландом. Актеры встретились на пробах для фильма в 2017-м году.