В Москве начались съемки продолжения комедии «Хоккейные папы» с Овечкиным

Режиссером-постановщиком фильма вновь выступает Андрей Булатов
Кадр из фильма «Хоккейные папы»
Кадр из фильма «Хоккейные папы»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Съемки второй части спортивной комедии «Хоккейные папы» стартовали в Москве. В фильме примут участие российский нападающий «Вашингтона», рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, трехкратный чемпион мира в составе сборной РФ Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Алексей Касатонов и трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, сообщили ТАСС в кинокомпании «Кугуар».

«Кинокомпания “Кугуар” объявила о начале съемок второй части полюбившейся зрителям спортивной комедии “Хоккейные папы”. Вместе с известными актерами в фильме примут участие легенды хоккея Владислав Третьяк, Алексей Касатонов и Александр Овечкин», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Хоккейные папы»
Кадр из фильма «Хоккейные папы»

Режиссером-постановщиком картины вновь выступает Андрей Булатов. В продолжении истории героям вместе с их детьми-подростками предстоит принять участие в Международном турнире по хоккею, где они будут соревноваться с сильнейшими командами мира. «В основе фильма — история о дружбе, взаимовыручке и любви, которые помогают героям пройти через все испытания и достичь цели — стать настоящей семьей в жизни и единой командой на льду», — отметили в компании.

К своим ролям вернутся Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Михаил Пореченков, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов и другие.

Кадр из фильма «Хоккейные папы»
Кадр из фильма «Хоккейные папы»

Первая часть фильма получила высокие зрительские оценки и вошла в топ-250 лучших фильмов мира по версии одного из ведущих онлайн-сервисов. Премьера продолжения запланирована на начало 2027 года.