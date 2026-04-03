Маша из «Моей прекрасной няни» вспомнила пробы с Анастасией Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина вспомнила в разговоре с «Газетой.Ru» о пробах в ситком, когда познакомилась с Анастасией Заворотнюк. По ее словам, актриса была неожиданно любезна с ней.
Исполнительница роли Маши в сериале призналась, что Заворотнюк после прослушивания сразу предложила ей помощь. Дубакину это удивило, ведь они тогда не знали друг друга.
«Помню, когда мы все находились на пробах, то есть еще никто не был утвержден, она предложила подвезти нас с мамой. Это было как-то неожиданно любезно с ее стороны, ведь она нас не знала», — рассказала Дубакина.
Актриса поделилась, что ей было всего 14 лет на момент съемок «Моей прекрасной няни», поэтому многие воспоминания о том периоде со временем померкли. Однако Дубакина помнит, что Заворотнюк всегда была трудолюбивой и ответственной в работе.
«Я запомнила Настю очень трудолюбивой. Она всегда была очень ответственной, старалась делать максимум того, что от нее зависело. Я не видела в ней проявления звездности какой-то, пресыщенности. Она очень ценила взлет, который у нее был, и относилась к нему с благодарностью. Я видела, как она очень тщательно следила за собой. Всегда, если она была на работе, то старалась быть в работе», — отметила актриса.
