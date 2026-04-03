Безрукова о любви Заворотнюк к дорогим вещам: «Могла себе это позволить»

Актриса Ирина Безрукова рассказала о любви Анастасии Заворотнюк к брендовым вещам. В беседе с «Газетой.Ru» она призналась, что звезда «Моей прекрасной няни» носила дорогие украшения и одежду, но никогда не зазнавалась.
Знаменитость поделилась, что Заворотнюк была первой, кто показал ей черные бриллианты. По словам актрисы, это произошло на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».
«Настя была свободна и позвала меня в свою гримерную, которая была обустроена специально для нее. Там была профессиональная мойка, как в парикмахерских, для мытья головы, очень удобный диван, холодильник, столик. В общем, такая уютная гримерочка. Она мне показывала свои новые украшения, подаренное ей кольцо с белыми и черными бриллиантами. Было время не очень простое, и я не разбиралась в бриллиантах. А тогда впервые увидела черные бриллианты у нее в кольце. Настя любила разные наряды, носила, как правило, брендовые вещи, могла себе это позволить. При этом она очень просто со всеми общалась», — рассказала Безрукова.
При этом первая встреча актрис состоялась до этого в театре. Безрукова призналась, что их познакомила ее подруга в «Табакерке».
«Настя выпускала спектакль “Бумбараш”. Были две главные роли. Мужскую играл Евгений Миронов, а Настя играла Варю. Прекрасный спектакль. Я пришла посмотреть его, а Настя пробегала за кулисами — там был такой узкий коридорчик. Моя подруга говорит: “Настя, смотри, у нас тут Ирина”. И я рассказала ей, как мне все понравилось. Потрясающая роль. Она там такая озорная. Другую актрису я не могу представить на ее месте. Мы потом пересекались еще, но знакомство было таким. Эти ее огромные распахнутые глаза, совсем молодая женщина в костюме, в платочке», — отметила Безрукова.
