«Ангелы Чарли» (2019) — это не перезапуск, а продолжение истории о секретном агентстве Townsend Agency, которое превратилось в глобальную частную военную компанию. Режиссером, сценаристом и одной из актрис выступила Элизабет Бэнкс, создавшая динамичный боевик о женской солидарности, шпионских гаджетах и ярких костюмах. Главные роли исполнили Кристен Стюарт (Сабина), Наоми Скотт (Елена) и Элла Балинска (Джейн). При бюджете в 90 млн долларов фильм стал одним из самых дорогих проектов, снятых женщиной-режиссером. Чтобы снять картину, съемочная группа объехала три страны, но главной базой стал потсдамский киноград «Бабельсберг» — место с более чем вековой историей, где когда-то работал сам Йозеф Геббельс, а позже Квентин Тарантино снимал «Бесславных ублюдков». В статье пробежимся по местам, где в 2019 году снимали фильм «Ангелы Чарли».