Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Ангелы Чарли» (2019): от студии до стамбульского ипподрома

Когда в 2019 году на экраны вышли «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс, зрители с восторгом следили за головокружительными погонями по ночному Рио, перестрелками на гамбургских мостах и секретными лабораториями, спрятанными в недрах Берлина. Но мало кто догадывался, что большая часть этого глянцевого экшена на самом деле снималась в Германии. Вспоминаем, где проходили съемки фильма — от знаменитого павильона Марлен Дитрих до реальных улиц Гамбурга и Стамбула
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ангелы Чарли
Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

«Ангелы Чарли» (2019) — это не перезапуск, а продолжение истории о секретном агентстве Townsend Agency, которое превратилось в глобальную частную военную компанию. Режиссером, сценаристом и одной из актрис выступила Элизабет Бэнкс, создавшая динамичный боевик о женской солидарности, шпионских гаджетах и ярких костюмах. Главные роли исполнили Кристен Стюарт (Сабина), Наоми Скотт (Елена) и Элла Балинска (Джейн). При бюджете в 90 млн долларов фильм стал одним из самых дорогих проектов, снятых женщиной-режиссером. Чтобы снять картину, съемочная группа объехала три страны, но главной базой стал потсдамский киноград «Бабельсберг» — место с более чем вековой историей, где когда-то работал сам Йозеф Геббельс, а позже Квентин Тарантино снимал «Бесславных ублюдков». В статье пробежимся по местам, где в 2019 году снимали фильм «Ангелы Чарли».

Города, места и локации, где снимали «Ангелы Чарли»

География съемок «Ангелов Чарли» охватила Германию (Берлин и Гамбург), Турцию (Стамбул) и, формально, Бразилию (Рио-де-Жанейро). Но последняя была полностью воссоздана в павильонах студии «Бабельсберг» с помощью огромных задников и декораций. 

Киностудия «Бабельсберг» (Потсдам, Германия)

Кадр со съемок фильма Ангелы Чарли
Кадр со съемок фильма «Ангелы Чарли»

Главной съемочной базой стала старейшая в мире крупная киностудия — «Бабельсберг», расположенная в пригороде Берлина. Она была основана в 1912 году, и в 1930-м здесь сняли «Голубого ангела» с Марлен Дитрих. Во времена нацистов в павильонах заседал министр пропаганды Геббельс — большой киноман. После войны студия перешла к ГДР под названием DEFA, а в конце 2000-х здесь обосновался Квентин Тарантино со своими «Бесславными ублюдками».

Для «Ангелов Чарли» студия предоставила несколько павильонов, включая легендарный павильон имени Марлен Дитрих. В них построили декорации: ночной Рио-де-Жанейро с видом на залив, разрушенный турецкий отель, заводской цех для массовой драки, секретную лабораторию с высокотехнологичными интерьерами. Особого внимания заслуживает гардеробная-склад, где «ангелы» выбирают костюмы и парики. По словам художника по костюмам Ким Барретт (работавшей над «Матрицей»), она стремилась создать функциональную и женственную одежду, которая позволяла бы актрисам драться и при этом выглядеть стильно.

Берлинский дом безопасности и мосты

Кадр из фильма Ангелы Чарли
Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

Создатели фильма активно использовали реальные берлинские локации. В сцене, где Боз (Элизабет Бэнкс) везет «ангелов» через весь город в конспиративную квартиру, камера захватывает Берлинский мост и Бранденбургские ворота. Само убежище — Берлинский дом безопасности — снимали в реальном здании, которое в фильме служит тайной штаб-квартирой агентства. Интерьеры этого дома также были частично воссозданы в павильонах, но фасады и прилегающие улицы — подлинные.

Гамбург — Эльбская филармония и мосты

Кадр со съемок фильма Ангелы Чарли
Кадр со съемок фильма «Ангелы Чарли»

Гамбург стал ключевой локацией для погонь и перестрелок. Съемочная группа работала у Эльбской филармонии (современный концертный зал, открытый в 2017 году). В фильме этот футуристический комплекс появляется в кадрах, где герои перемещаются по городу. Кроме того, несколько сцен (в том числе перестрелка с мини-пушкой, когда машина Елены уходит от преследования) снимались на Гамбургском мосту и на улицах Гамбурга. Особенно запомнился эпизод, где Джейн высовывается из двери вращающегося автомобиля и стреляет по шинам машины Ходака — это снималось на реальной гамбургской улице с участием каскадеров.

Ипподром в Стамбуле (Турция)

Кадр из фильма Ангелы Чарли
Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

По сюжету героини отправляются в Стамбул. Для съемок сцены на ипподроме, где происходит одна из ключевых встреч и погоня, группа выезжала в Турцию. Точное место — Стамбульский ипподром, историческая арена для скачек, которая была переоборудована под нужды кинопроизводства. Там Кристен Стюарт в розовом жокейском костюме выполняла трюки на лошади, которые попали в трейлер.

Рио-де-Жанейро — без выезда в Бразилию

Кадр из фильма Ангелы Чарли
Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

Сцены, которые по замыслу режиссера должны были происходить в Рио-де-Жанейро (включая трюк с гостиничной портьерой, где Сабина спускается с верхнего этажа), были сняты без выезда в Бразилию. Вместо этого художники студии «Бабельсберг» создали огромный плоский задник с видами ночного Рио, а интерьер гостиницы и вид из окна полностью построили в павильоне. Это позволило сэкономить бюджет и не зависеть от погоды. 

Интересные факты о фильме «Ангелы Чарли»

Фильм Элизабет Бэнкс оказался в центре внимания не только из-за экшена, но и благодаря производственным деталям, которые многое говорят о современном Голливуде.

  • Бюджет «Ангелов Чарли» составил 90 млн долларов. На момент съемок только девять женщин-режиссеров в истории Голливуда работали с бюджетом свыше 100 млн. Бэнкс почти добралась до этой планки, что сделало проект одним из самых дорогих женских постановок.

  • Киностудия «Бабельсберг» была основана в 1912 году, но в 1930—1940-х годах там располагался кабинет министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Позднее студия стала символом возрождения немецкого кино. Для съемок «Ангелов Чарли» использовали павильон имени Марлен Дитрих, где когда-то работал Джозеф фон Штернберг. Поговаривают, что со стен в некоторых местах еще не смыли следы искусственной крови, оставшейся после съемок «Бесславных ублюдков» Тарантино.

  • Кристен Стюарт в интервью сравнила троицу ангелов с разными породами собак. Ее персонаж Сабина — лабрадор, всегда готовый поиграть и принести палку. Джейн в исполнении Эллы Балински — благородный далматинец, а Елена — корги, собака королевы. Сама Наоми сначала не знала, как выглядят корги, и актрисы весело объясняли ей.

  • В одном из цехов студии «Бабельсберг» построили декорацию заводского цеха, где снимали массовую драку. Чтобы актеры и каскадеры не травмировались, вместо настоящего цемента использовали гипоаллергенный заменитель, безопасный при падениях.

  • В День благодарения, когда вся съемочная группа работала в Берлине вдали от дома, Кристен Стюарт заказала и оплатила кофейную тележку с капучино и латте из зерен редких сортов. Бариста — стереотипный берлинский хипстер — разливал напитки всем желающим. 

  • Кристен Стюарт рассказала, что актрисы провели месяц в комнате, обитой войлоком, отрабатывая трюки. 