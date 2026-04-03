«Ангелы Чарли» (2019) — это не перезапуск, а продолжение истории о секретном агентстве Townsend Agency, которое превратилось в глобальную частную военную компанию. Режиссером, сценаристом и одной из актрис выступила Элизабет Бэнкс, создавшая динамичный боевик о женской солидарности, шпионских гаджетах и ярких костюмах. Главные роли исполнили Кристен Стюарт (Сабина), Наоми Скотт (Елена) и Элла Балинска (Джейн). При бюджете в 90 млн долларов фильм стал одним из самых дорогих проектов, снятых женщиной-режиссером. Чтобы снять картину, съемочная группа объехала три страны, но главной базой стал потсдамский киноград «Бабельсберг» — место с более чем вековой историей, где когда-то работал сам Йозеф Геббельс, а позже Квентин Тарантино снимал «Бесславных ублюдков». В статье пробежимся по местам, где в 2019 году снимали фильм «Ангелы Чарли».
Города, места и локации, где снимали «Ангелы Чарли»
География съемок «Ангелов Чарли» охватила Германию (Берлин и Гамбург), Турцию (Стамбул) и, формально, Бразилию (Рио-де-Жанейро). Но последняя была полностью воссоздана в павильонах студии «Бабельсберг» с помощью огромных задников и декораций.
Киностудия «Бабельсберг» (Потсдам, Германия)
Главной съемочной базой стала старейшая в мире крупная киностудия — «Бабельсберг», расположенная в пригороде Берлина. Она была основана в 1912 году, и в 1930-м здесь сняли «Голубого ангела» с Марлен Дитрих. Во времена нацистов в павильонах заседал министр пропаганды Геббельс — большой киноман. После войны студия перешла к ГДР под названием DEFA, а в конце 2000-х здесь обосновался Квентин Тарантино со своими «Бесславными ублюдками».
Для «Ангелов Чарли» студия предоставила несколько павильонов, включая легендарный павильон имени Марлен Дитрих. В них построили декорации: ночной Рио-де-Жанейро с видом на залив, разрушенный турецкий отель, заводской цех для массовой драки, секретную лабораторию с высокотехнологичными интерьерами. Особого внимания заслуживает гардеробная-склад, где «ангелы» выбирают костюмы и парики. По словам художника по костюмам Ким Барретт (работавшей над «Матрицей»), она стремилась создать функциональную и женственную одежду, которая позволяла бы актрисам драться и при этом выглядеть стильно.
Берлинский дом безопасности и мосты
Создатели фильма активно использовали реальные берлинские локации. В сцене, где Боз (Элизабет Бэнкс) везет «ангелов» через весь город в конспиративную квартиру, камера захватывает Берлинский мост и Бранденбургские ворота. Само убежище — Берлинский дом безопасности — снимали в реальном здании, которое в фильме служит тайной штаб-квартирой агентства. Интерьеры этого дома также были частично воссозданы в павильонах, но фасады и прилегающие улицы — подлинные.
Гамбург — Эльбская филармония и мосты
Гамбург стал ключевой локацией для погонь и перестрелок. Съемочная группа работала у Эльбской филармонии (современный концертный зал, открытый в 2017 году). В фильме этот футуристический комплекс появляется в кадрах, где герои перемещаются по городу. Кроме того, несколько сцен (в том числе перестрелка с мини-пушкой, когда машина Елены уходит от преследования) снимались на Гамбургском мосту и на улицах Гамбурга. Особенно запомнился эпизод, где Джейн высовывается из двери вращающегося автомобиля и стреляет по шинам машины Ходака — это снималось на реальной гамбургской улице с участием каскадеров.
Ипподром в Стамбуле (Турция)
По сюжету героини отправляются в Стамбул. Для съемок сцены на ипподроме, где происходит одна из ключевых встреч и погоня, группа выезжала в Турцию. Точное место — Стамбульский ипподром, историческая арена для скачек, которая была переоборудована под нужды кинопроизводства. Там Кристен Стюарт в розовом жокейском костюме выполняла трюки на лошади, которые попали в трейлер.
Рио-де-Жанейро — без выезда в Бразилию
Сцены, которые по замыслу режиссера должны были происходить в Рио-де-Жанейро (включая трюк с гостиничной портьерой, где Сабина спускается с верхнего этажа), были сняты без выезда в Бразилию. Вместо этого художники студии «Бабельсберг» создали огромный плоский задник с видами ночного Рио, а интерьер гостиницы и вид из окна полностью построили в павильоне. Это позволило сэкономить бюджет и не зависеть от погоды.
Интересные факты о фильме «Ангелы Чарли»
Фильм Элизабет Бэнкс оказался в центре внимания не только из-за экшена, но и благодаря производственным деталям, которые многое говорят о современном Голливуде.
Бюджет «Ангелов Чарли» составил 90 млн долларов. На момент съемок только девять женщин-режиссеров в истории Голливуда работали с бюджетом свыше 100 млн. Бэнкс почти добралась до этой планки, что сделало проект одним из самых дорогих женских постановок.
Киностудия «Бабельсберг» была основана в 1912 году, но в 1930—1940-х годах там располагался кабинет министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Позднее студия стала символом возрождения немецкого кино. Для съемок «Ангелов Чарли» использовали павильон имени Марлен Дитрих, где когда-то работал Джозеф фон Штернберг. Поговаривают, что со стен в некоторых местах еще не смыли следы искусственной крови, оставшейся после съемок «Бесславных ублюдков» Тарантино.
Кристен Стюарт в интервью сравнила троицу ангелов с разными породами собак. Ее персонаж Сабина — лабрадор, всегда готовый поиграть и принести палку. Джейн в исполнении Эллы Балински — благородный далматинец, а Елена — корги, собака королевы. Сама Наоми сначала не знала, как выглядят корги, и актрисы весело объясняли ей.
В одном из цехов студии «Бабельсберг» построили декорацию заводского цеха, где снимали массовую драку. Чтобы актеры и каскадеры не травмировались, вместо настоящего цемента использовали гипоаллергенный заменитель, безопасный при падениях.
В День благодарения, когда вся съемочная группа работала в Берлине вдали от дома, Кристен Стюарт заказала и оплатила кофейную тележку с капучино и латте из зерен редких сортов. Бариста — стереотипный берлинский хипстер — разливал напитки всем желающим.
Кристен Стюарт рассказала, что актрисы провели месяц в комнате, обитой войлоком, отрабатывая трюки.