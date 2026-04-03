Саймон (Айк Талбут) — самый загадочный и чуткий персонаж. Он из церковного хора Джека, но переходит к Ральфу. Саймон отличается от других: он задумчив, склонен к одиночеству, его считают странным. Сериал добавляет деталь: Джек крадет его личный дневник, и Саймон чувствует себя преданным. А после того как Ральф называет его чокнутым, он окончательно отдаляется от группы. Саймон — единственный, кто понимает, что Зверь — не реальное существо, а тьма, живущая внутри самих детей. Он находит на горе тело пилота-парашютиста, которого все приняли за монстра, и бежит к лагерю, чтобы рассказать правду. Но попадает в разгар ритуального танца. В темноте и дожде обезумевшие дети принимают его за Зверя и забивают копьями. Смерть Саймона — ключевая сцена, показывающая, как страх и стадное чувство уничтожают невинного. В сериале ему предшествуют галлюцинации: Саймону чудится, что голова кабана (Повелитель мух) говорит с ним. Это подчеркивает его уязвимую психику, но не отменяет главного: он был прав, и его убили за правду.