Британский мини-сериал «Повелитель мух» стал третьей полноценной экранизацией культового романа Уильяма Голдинга, и, пожалуй, самой подробной: четыре часа хронометража позволили создателям углубиться в психологию каждого героя, добавить флэшбеки и показать то, что оставалось за кадром книги. Действие разворачивается в 1950-х годах. Группа школьников оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы. Ни одного взрослого в живых не осталось. Поначалу ребята пытаются построить цивилизацию по знакомым лекалам: выбирают лидера (им становится харизматичный Ральф), разводят сигнальный костер, строят шалаши. Но очень скоро обнаруживается, что мир детских правил хрупок. Джек — староста церковного хора — одержим охотой, а не спасением. Конфликт между двумя лидерами обнажает темную сторону человеческой природы: страх перед вымышленным Зверем, жажду власти, жестокость. За четыре эпизода зритель наблюдает, как дисциплинированные английские мальчики превращаются в дикарей, раскрашивающих лица грязью и приносящих кровавые жертвы. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Повелитель мух».
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Повелитель мух»
Отряд Джека совершает ночной налет на убежище Ральфа и отбирает очки Хрюши — единственное средство для добычи огня. Хрюша уговаривает Ральфа пойти к скале, где обосновались «дикари», и потребовать вернуть имущество. На переговорах, когда Хрюша пытается вразумить толпу, напоминая о правилах и ракушке — символе порядка, — психопатичный Роджер по приказу Джека сбрасывает сверху огромный валун. В книге Хрюша погибает мгновенно. В сериале его смерть показана более мучительно: мальчик угасает постепенно, а ракушка разлетается вдребезги. Этот момент становится точкой невозврата — голос разума замолкает навсегда.
Ральф остается один. Его последних сторонников — близнецов Сэма и Эрика — силой заставляют присоединиться к племени Джека. Гордыня и жажда крови окончательно овладевают «дикарями». Они объявляют охоту на Ральфа, намереваясь насадить его голову на кол. Чтобы выкурить бывшего вождя из джунглей, Джек приказывает поджечь лес, используя очки Хрюши. Огонь быстро распространяется, создавая угрозу для всего острова.
Ральф, задыхаясь от дыма, выбегает на пляж и буквально падает к ногам британского морского офицера. Военный корабль заметил дым от пожара, устроенного «дикарями», и прибыл на остров. Ирония судьбы: в начале сериала сигнальный костер погас именно из-за Джека в тот момент, когда мимо проходил корабль. Теперь же спасительный огонь — это огонь, который должен был уничтожить последнего «человека» на острове.
Появление взрослого мгновенно останавливает насилие. Грозные воины с раскрашенными лицами снова превращаются в испуганных, грязных детей. Офицер выражает разочарование: воспитанные английские мальчики за короткое время стали варварами и убийцами. Джек в страхе отказывается признать себя главным. Ральф берет на себя ответственность за все случившееся. В книге Голдинга все дети рыдают. В сериале же шок настолько силен, что лишь Ральф плачет, остальные стоят в оцепенении, а Джек стыдливо опускает глаза. Финальный кадр — пожар, охватывающий джунгли, — символизирует самоуничтожение, которое дети устроили собственными руками.
Как сложилась судьба героев
Четырехчасовой хронометраж позволил создателям не просто проследить траекторию каждого ключевого персонажа, но и добавить флэшбеки из их прошлого, объясняющие мотивы поступков. Судьбы героев сложились по-разному, но всех их объединяет одно: остров сломал их, обнажив либо низменные инстинкты, либо трагическое бессилие перед лицом жестокости.
Ральф
Ральф (Уинстон Сойерс) — избранный лидер, который с самого начала делал ставку на порядок, дисциплину и возвращение домой. Он символизирует цивилизационное начало, но, как выясняется, цивилизация хрупка без институтов и взрослых. По мере развития сюжета Ральф теряет контроль над группой, его авторитет тает. Он допускает роковую ошибку: публично называет Саймона чокнутым, что отталкивает от него единственного союзника, способного понять истинную природу Зверя. В финале Ральф остается один против целого племени. Он вынужден прятаться в лесу, убегая от охотников, которые хотят его убить. Спасение приходит в последний момент — в лице морского офицера. Но Ральф уже никогда не будет прежним: он видел, как его товарищи убили Саймона и Хрюшу, как предали его самого. Финальные слезы Ральфа — это осознание собственной неспособности остановить зло.
Джек
Джек (Локс Пратт) — главный антагонист, староста церковного хора, чья жажда власти и охотничий азарт затмевают все остальное. Сериал добавляет флэшбеки, объясняющие его жестокость: у Джека сложные отношения с требовательным отцом, что, вероятно, сформировало в нем комплекс неполноценности и желание любой ценой доказывать свою силу. На острове он быстро понимает, что охота дает ему и его группе чувство превосходства. Постепенно Джек отказывается от правил, раскрашивает лицо глиной, превращается в вождя «дикарей». Он отдает приказ убить Саймона (хотя формально убийство совершает вся группа в ритуальном трансе). Он же приказывает Роджеру убить Хрюшу. Джек — олицетворение того, как тонка грань между культурным человеком и варваром. В финале, когда появляется офицер, Джек трусливо отводит взгляд и отказывается признать свою роль лидера. Наказания он не понесет, но моральное падение очевидно.
Хрюша
Хрюша (Дэвид МакКенна) — «голос разума», самый умный и рациональный мальчик в группе. Он страдает от близорукости, что делает его уязвимым, но его очки становятся ключом к огню. Хрюша пытается навести порядок, строить шалаши, следовать правилам, но его постоянно высмеивают — особенно Джек. Он единственный, кто до конца сохраняет веру в цивилизацию и пытается вразумить «дикарей». Его смерть — один из самых жестоких моментов финальной серии. Валун, сброшенный Роджером, разбивает не только череп Хрюши, но и последнюю надежду на мирное урегулирование. В сериале его угасание показано более протяженно, чем в книге, что усиливает трагизм: Хрюша успевает осознать, что разум бессилен перед слепой яростью.
Саймон
Саймон (Айк Талбут) — самый загадочный и чуткий персонаж. Он из церковного хора Джека, но переходит к Ральфу. Саймон отличается от других: он задумчив, склонен к одиночеству, его считают странным. Сериал добавляет деталь: Джек крадет его личный дневник, и Саймон чувствует себя преданным. А после того как Ральф называет его чокнутым, он окончательно отдаляется от группы. Саймон — единственный, кто понимает, что Зверь — не реальное существо, а тьма, живущая внутри самих детей. Он находит на горе тело пилота-парашютиста, которого все приняли за монстра, и бежит к лагерю, чтобы рассказать правду. Но попадает в разгар ритуального танца. В темноте и дожде обезумевшие дети принимают его за Зверя и забивают копьями. Смерть Саймона — ключевая сцена, показывающая, как страх и стадное чувство уничтожают невинного. В сериале ему предшествуют галлюцинации: Саймону чудится, что голова кабана (Повелитель мух) говорит с ним. Это подчеркивает его уязвимую психику, но не отменяет главного: он был прав, и его убили за правду.
Роджер
Роджер (Томас Коннор) — мрачный и склонный к насилию член отряда Джека. В начале сериала он еще сдерживает свои импульсы, но постепенно, чувствуя безнаказанность, превращается в палача. Он сбрасывает валун на Хрюшу, и делает это не по принуждению, а с явным удовольствием. Роджер — воплощение садизма, который расцветает в условиях отсутствия взрослого контроля. Его судьба в финале не раскрыта, но, как и остальные дикари, он предстает перед офицером. Нет сомнений, что Роджер останется самым опасным из всех даже после возвращения в цивилизацию.
Близнецы Сэм и Эрик
Сэм и Эрик (Ной и Кассиус Флеминги) — младшие члены группы, которые до последнего остаются с Ральфом. Они символизируют тех, кто хочет добра, но не имеет сил противостоять толпе. После смерти Хрюши «дикари» захватывают близнецов и силой заставляют присоединиться к племени. Их судьба — это история о том, как пассивное добро проигрывает активному злу. В финале они стоят среди «дикарей», но их лица выдают ужас. Можно предположить, что они будут свидетельствовать на стороне Ральфа, если последует разбирательство.
Будет ли продолжение сериала «Повелитель мух»
На данный момент ни официальных анонсов, ни даже слухов о втором сезоне «Повелителя мух» нет.