Мэрил Стрип повторила образ Энн Хэтэуэй из фильма «Дьявол носит Prada»

Актриса пришла на интервью в свитере небесно-голубого цвета
Мэрил Стрип в шоу The Late Show with Stephen Colbert, фото: кадр из видео
Мэрил Стрип стала героиней нового выпуска шоу The Late Show with Stephen Colbert. В интервью 76-летняя актриса рассказала о второй части популярного фильма «Дьявол носит Prada», который выходит в мировой прокат 30 апреля 2026 года.

На съемках программы исполнительница роли Миранды Пристли появилась в интересном образе. Она надела синий вязаный свитер. В похожем наряде Энн Хэтэуэй снималась в первой части картины.

Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada», фото: кадр из фильма
Именно в таком свитере Энди Сакс, героиня Хэтэуэй, пришла на работу в модный журнал, которым руководила Пристли. Тогда главный редактор глянца прокомментировала одежду своей новой подопечной.

«Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю… мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но. Вы не знаете о том, что этот свитер — не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой», — говорила Пристли.

Она напомнила, что когда-то Ив Сен-Лоран выпустил коллекцию голубых тренчей. Они стали настолько популярным, что другие модельеры решили ввести небесно-голубой цвет и в свои коллекции. Эта сцена стала культовой и добавила героине Стрип глубины и экспертности.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй сейчас активно презентуют вторую часть фильма по всему миру. Действия картины происходят спустя 20 лет после того, что было показано в первой части. К своим ролям также вернулись Эмили Блант, Стэнли Туччи и другие.


 