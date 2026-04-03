Звезда «Холопа» заявила, что «Оземпик» не помог ей похудеть: «Еще больше набрала»

Актриса Ольга Дибцева призналась, что применяла «Оземпик» для похудения
Ольга Дибцева / фото: соцсети
Ольга Дибцева / фото: соцсети

Актриса Ольга Дибцева призналась в соцсети, что применяла «Оземпик» для похудения. Однако звезда «Холопа» не избавились от лишних килограммов, а набрала вес. По словам артистки, у нее были сильные побочные эффекты от препарата.

«Да, я пробовала “Оземпик”. Он мне не то, что не помог, а я на нем еще больше стала набирать вес. Представляете? Так бывает. Я тот человек, который хакнул препарат. Мое переедание связано с тем, что когда мне плохо, я начинаю много есть. А у меня были сильные побочки от препарата: тошнота, головная боль, слабость. И это состояние я заедала конфетами, колбасой… Из-за “Оземпика” я ела мало, но очень калорийно. Если ваш лишний вес связан с психологическими проблемами, с усталостью, вы заедаете что-то, то препарат не поможет», — поделилась исполнительница.

Ранее Ольга Дибцева раскрыла свой вес после похудения на 37 кг.