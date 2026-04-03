Звезда «Холопа» заявила, что «Оземпик» не помог ей похудеть: «Еще больше набрала»

«Да, я пробовала “Оземпик”. Он мне не то, что не помог, а я на нем еще больше стала набирать вес. Представляете? Так бывает. Я тот человек, который хакнул препарат. Мое переедание связано с тем, что когда мне плохо, я начинаю много есть. А у меня были сильные побочки от препарата: тошнота, головная боль, слабость. И это состояние я заедала конфетами, колбасой… Из-за “Оземпика” я ела мало, но очень калорийно. Если ваш лишний вес связан с психологическими проблемами, с усталостью, вы заедаете что-то, то препарат не поможет», — поделилась исполнительница.