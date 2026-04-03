Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались родственницами: «Это все объясняет»

Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media

Актриса Мэрил Стрип и Анна Винтур являются дальними родственницами, об этом сообщил Entertainment Weekly: актриса и легендарный редактор Vogue приходятся друг другу семиюродными сестрами.

Их связывают общие предки — Томас Смит и Элизабет Кинси. Родственную связь подтвердили специалисты сервиса Ancestry, проанализировав исторические документы и семейные дерева.

Анна ВинтурИсточник: Alloverpress

Забавно, что именно Винтур считается прототипом героини Стрип в культовом фильме «Дьявол носит Prada». Узнав о неожиданном родстве, актриса отреагировала с юмором: «Ну, это все объясняет. Как сказали бы наши предки, я в восторге!»

Есть и еще одно совпадение: Стрип и Винтур — ровесницы. Обе родились в 1949 году, с разницей всего в несколько месяцев.

Ранее Энн Хэтэуэй и Анна Винтур воссоздали сцену из «Дьявол носит Prada» на «Оскаре 2026».