Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались родственницами: «Это все объясняет»

Актриса Мэрил Стрип и Анна Винтур являются дальними родственницами, об этом сообщил Entertainment Weekly: актриса и легендарный редактор Vogue приходятся друг другу семиюродными сестрами.
Их связывают общие предки — Томас Смит и Элизабет Кинси. Родственную связь подтвердили специалисты сервиса Ancestry, проанализировав исторические документы и семейные дерева.
Забавно, что именно Винтур считается прототипом героини Стрип в культовом фильме «Дьявол носит Prada». Узнав о неожиданном родстве, актриса отреагировала с юмором: «Ну, это все объясняет. Как сказали бы наши предки, я в восторге!»
Есть и еще одно совпадение: Стрип и Винтур — ровесницы. Обе родились в 1949 году, с разницей всего в несколько месяцев.
Ранее Энн Хэтэуэй и Анна Винтур воссоздали сцену из «Дьявол носит Prada» на «Оскаре 2026».