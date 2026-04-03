Полиция пришла к Татьяне Васильевой после ДТП с ее участием

К Татьяне Васильевой пришла полиция, после того, как ее сбила машина
Татьяна ВасильеваИсточник: Legion-Media.ru

К 79-летней Татьяне Васильевой наведалась полиция по делу ДТП, в котором в конце марта пострадала актриса. Водитель наехал на ногу звезде, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщила Мария Болонкина, невестка Васильевой, за рулем автомобиля был водитель, который вез детей начальника в школу: «А время наезда — 8.45, то есть они опаздывали. Поэтому промчался и не заметил. Теперь будет суд, а там уже судья примет решение о наказании».

Хотя травмы оказались менее серьезными, чем ожидалось — у Васильевой диагностировали повреждение связок и разрыв мышц левой стопы, обошлось без переломов.

Несмотря на происшествие, Васильева уже вернулась к спектаклям, хотя нога по-прежнему беспокоит родственников: «Нога синяя, опухшая, пальцы черные — это ужас», — признались они.