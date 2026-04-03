Катерина Шпица раскрыла, как предпочитает путешествовать во время беременности

Актриса Екатерина Шпица поделилась опытом путешествий во время беременности. В беседе с Леди Mail артистка призналась, что обожает разные поездки и экскурсии. Однако ее супруг Руслан быстро устает от постоянных перемещений и большого потока информации, в то время как она сама готова целыми днями ходить и осматривать достопримечательностями.
Артистка отметила, что на последних месяцах беременности путешествует за пределы Москвы на поездах и электричках. По ее словам, так получается и безопаснее, и комфортнее.
«Сейчас, в последней трети беременности, для путешествий за пределы Москвы предпочитаю автотранспорту электрички и поезда, потому что это и безопаснее, и комфортнее во многих отношениях. В первом триместре в поездках в целом больше ограничений в силу специфики периода: организм может повести себя непредсказуемо, отреагировать на запах в салоне или укачивание, например, поэтому надо продумывать разные варианты развития событий», — рассказала артистка.
